Реформы в Нацгвардии очень необходимы и уже многое достигнуто - глава представительства НАТО в Украине

Представители Офиса НАТО в Украине высоко оценили ход реформ, проводимых в Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

21 сентября в Главном управлении Национальной гвардии Украины представители Офиса связи НАТО в Украине обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества с Офисом НАТО в Украине.

Во встрече приняли участие командующий НГУ генерал-полковник Юрий Аллеров, офицеры ГУ НГУ, Глава Представительства НАТО в Украине, Директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников и представители Офиса связи НАТО в Украине.

Руководство Национальной гвардии Украины ознакомили представителей Офиса НАТО в Украине с реформами, которые проходят сегодня и чего достигли за короткое время.

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"Я очень рад, что у нас с вами расширяется сотрудничество. Что данные реформы в Национальной гвардии Украины очень необходимыми и уже многое достигнуто. Мы искренне поздравляем, что у руководства НГУ есть мотивация в развитии и достижении своих целей. Вы идете на правильном пути и мы высоко оцениваем изменения, которые претерпевает гвардия. Хочу вас заверить что представительство НАТО и в дальнейшем будет оставаться с вами вместе на этом не простом пути реформ", - отметил Глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников.

В ходе заседания были последовательно рассмотрены перспективы политики партнерства с НАТО.

Кроме того, представители Офиса связи НАТО обсудили вопросы гендерной политики в Национальной гвардии. Сейчас этому вопросу уделяется все больше внимания и к этому относятся очень ответственно.

Представители НАТО отметили эффективную работу украинской стороны. Сегодня сотрудничество с Офисом НАТО связи в Украине имеет особое значение в развитии НГУ и является важной составляющей в международных отношениях.