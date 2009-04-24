Симоненко зовет Мороза и Витренко в компанию

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО категорически настаивает на объединении левых сил в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке в четверг.

«Я еще раз хочу подчеркнуть – я категорически настаиваю за объединение левых сил», - сказал П.СИМОНЕНКО. Однако, он добавил: «Но я категорически и принципиально веду борьбу за то, чтобы это единство было не во время формирования списка (избирательного списка в парламент – УНИАН), а ежедневно».

Среди своих соратников лидер КПУ назвал Социалистическую партию Украины и Прогрессивную социалистическую партию Украины. «Соратники – это социалисты и прогрессивные социалисты. Остальные – о ком вести тут разговор? Да, в отдельных регионах у нас есть контакты с Русским блоком, с Русской общиной во Львовской области, это разнопланово…», - добавил П.СИМОНЕНКО.

Говоря в целом о движении левых сил в Украине, он заверил, что оно есть в стране, также как и то, что блок левых сил тоже существует уже давно.

«Во внешней деятельности, вне парламентской, этот блок давно создан. Он бывает эффективно работает в условиях той или другой политической кампании, или менее эффективно, но он создан – левый блок и левый фронт», - констатировал лидер коммунистов. Он рассказал, что давно КПУ подписала декларацию о совместных действиях в левом фланге, куда вошли 256 организаций с учетом региональных. «Этот блок реально существует. Другое дело, что к нему возвращаются, когда идет формирование списка, - объяснил П.СИМОНЕНКО, - Постоянно начинают критиковать Компартию, потому что у самих силенок не хватает и думают, что можно за счет Компартии решать все вопросы».