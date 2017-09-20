В Одессе из-за столкновений у мэрии прервали сессию горсовета

Сессия Одесского городского совета прервана из-за массовой акции протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, во время заседания сессии мэр Одессы Геннадий Труханов сначала объявил перерыв. Он сказал, что пришли люди, «которые хотят пообщаться».

Позже Труханов пригласил к себе руководителей фракций городского совета, после чего депутатам было предложено заседание перенести.

«Тому, что происходит на улице, оценку дадут правоохранители», - заявил он.

Мэр отметил, что о том, когда состоится заседание сессии, будет сообщено дополнительно. Как утверждает Труханов, акция протеста является спланированной, а для «дестабилизации ситуации специально привезли людей».

Как сообщал УНИАН, сегодня на Думской площади возле здания мэрии, где проходила сессия горсовета, собрались более 500 человек, которые требовали отставки Труханова, наказания всех виновных в гибели детей во время пожара в детском комплексе «Виктория».

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Между участниками митинга и правоохранителями произошло столкновение после того, как часть участников акции протеста попыталась пройти в здание, где проходила сессия горсовета, но их не пропустили.

Напомним, в результате пожара на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе, который произошел поздно вечером 15 сентября, погибли трое детей. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. 18 сентября суд арестовал обоих без права внесения залога.