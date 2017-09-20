В Минске продолжаются переговоры по Донбассу – МИД Беларуси

В Минске заседают рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси в Twitter.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНАИН, 6 сентября по итогам встречи ТКГ в Минске пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что украинская сторона напомнила остальным участникам группы, что с 2015 года последовательно отстаивает введение миротворцев на всю территорию Донбасса. Также, по ее словам, гуманитарная подгруппа ТКГ по Донбассу продолжает обсуждение обмена заложников.

Представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе ТКГ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона в Минске ожидает ответа РФ на предложение об обмене заложников по формуле «309 на 87».