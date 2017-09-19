Саакашвили уже в Киеве: проводит встречу под АП (событие завершено)

Лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили во вторник прибыл в Киев, где с 12:00 проводит встречу под Администрацией Президента. Об этом сообщил внефракционный нардеп Юрий Деревянко, передает Украинская правда.

"Он (Саакашвили - УНИАН.) на 12.00 будет под Администрацией Президента, где будет объявлять требования к власти", - сказал Деревянко.

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Он также отметил, что кроме митинга под АП, сегодня не планируется других мероприятий. На вопрос, планирует ли Саакашвили в Киеве встречаться с кем-то важным, Деревянко ответил: "Вы сможете его это спросить в 12.00 под АП".

Кроме того, пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж сообщила, что Саакашвили уже прибыл в Киев.

Она также сказала, что не знает, планирует ли Саакашвили встречаться с кем-то в Киеве.

Ранее экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил о планах приехать в Киев 17 октября.