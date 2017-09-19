Россия не может принять независимость Украины - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия, с гибридным террором и коварной агрессией, не может принять суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом Порошенко заявил во время выступления в Военной академии США "Вест Пойнт".

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«Москва, с гибридным террором и коварной агрессией, не может принять суверенитет, территориальную целостность Украины и хочет подавить волю украинского народа», - заявил он.

«Россия, к сожалению, до сих пор застряла в 18-м веке. Она не способна расстаться со своим наследием тирании», - отметил Порошенко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что за время проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 10 тыс. украинцев, в том числе 2,7 тыс. украинских военнослужащих.