Беглый нардеп Онищенко собрался в президенты

Беглый Нардеп Александр Онищенко заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на 2019 год.

Об этом он сообщил в интервью The Washington Times, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Да, я решил идти на выборы», – заявил политик.

«Порошенко рассматривает меня как сильного политического и экономического противника. Поэтому его начальная цель состояла в том, чтобы лишить меня и оппозицию финансовых ресурсов и заставить меня покинуть свою родину», – добавил Онищенко.

«Я буду удивлен, если не будет новых обвинений после объявления моего решения идти на выборы президента. В прошлом году Служба безопасности Украины провела специальную пресс-конференцию, во время которой они пытались определить меня предателем государства. Единственным доказательством такого серьезного обвинения был обмен сообщениями между моим бывшим адвокатом и другим неизвестным лицом. Это печальное свидетельство того, насколько низкой является возможность украинского государства преследовать информаторов и политических противников», – заявил он.

"Я обсуждаю, как возродить украинскую экономику, с ведущими экономистами, бывшими высокопоставленными правоохранителями, антикоррупционными и другими специалистами. Мы подготовим план, который я представлю", - отметил Онищенко, комментируя детали своей предвыборной программы.

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Как сообщал УНИАН, НАБУ ведет расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" в декабре 2015 года. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации природного газа, в размере свыше 1,6 млрд грн, в результате чего "Укргаздобыче" нанесен ущерб более чем на 740 млн грн.

Всего следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек. Восемь из них, в том числе народный депутат Александр Онищенко, находятся в розыске. 12 обвинительных актов в отношении 18 лиц направлены в суд, из них в отношении 7 лиц вступил в законную силу обвинительный приговор.