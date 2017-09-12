Прорыв Саакашвили: в МВД объяснили отказ пограничников применять оружие
Политик вместе со сторонниками прорвал КП на Львовщине.
Правоохранители не применяли оружие во время прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября, чтобы не становиться участниками провокации.
Об этом сообщил в эфире "Сніданку з 1+1" директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает ТСН.
Читайте такжеВо львовский отель, где остановился Саакашвили, пришли полиция и пограничники (видео)
"Именно чувствуя и зная, что провокаторы ставят себе за цель, чтобы пограничники начали законно использовать спецсредства и оружие во время такого преступления, не хотели еще больше обострить эту ситуацию", - пояснил он.
Как сообщал УНИАН, Саакашвили заявлял, что 10 сентября планирует вернуться в Украину.
По словам политика, он путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины. Сначала планировалось, что Саакашвили пересечет польско-украинскую границу в пункте пропуска «Краковец». Встречать его там планировали представители «Движения новых сил», политики и активисты.
Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Поезд «Интерсити», в котором пытались выехать в Украину Саакашвили, народные депутаты и журналисты, был заблокирован. В поезде объявили, что в нем есть лицо, не имеющее права въезда в Украину.
После того Саакашвили принял решение ехать к границе на автобусе, но на этот раз он поехал в пункт пропуска "Шегини".
Вечером 10 сентября в окружении сторонников Саакашвили прорвался через границу Украины и сейчас находится во Львове.
Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.