Прорыв Саакашвили: в МВД объяснили отказ пограничников применять оружие

Правоохранители не применяли оружие во время прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября, чтобы не становиться участниками провокации.

Об этом сообщил в эфире "Сніданку з 1+1" директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает ТСН.

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"Именно чувствуя и зная, что провокаторы ставят себе за цель, чтобы пограничники начали законно использовать спецсредства и оружие во время такого преступления, не хотели еще больше обострить эту ситуацию", - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили заявлял, что 10 сентября планирует вернуться в Украину.

По словам политика, он путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины. Сначала планировалось, что Саакашвили пересечет польско-украинскую границу в пункте пропуска «Краковец». Встречать его там планировали представители «Движения новых сил», политики и активисты.

Затем было принято решение, что Саакашвили прибудет в Украину не автобусом, а поездом из Перемышля. Поезд «Интерсити», в котором пытались выехать в Украину Саакашвили, народные депутаты и журналисты, был заблокирован. В поезде объявили, что в нем есть лицо, не имеющее права въезда в Украину.

После того Саакашвили принял решение ехать к границе на автобусе, но на этот раз он поехал в пункт пропуска "Шегини".

Вечером 10 сентября в окружении сторонников Саакашвили прорвался через границу Украины и сейчас находится во Львове.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Член партии «Движение новых сил» Давид Сакварелидзе заявил, что Саакашвили прибыл в Украину, чтобы защитить свои права в суде.