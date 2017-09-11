В "Народном Фронте" назвали вчерашние события на украинско-польской границе уголовным преступлением

Все, независимо от того - бывший президент или бывший премьер-министр, - должны понести уголовную ответственность за прорыв границы. Так требует закон и справедливость, которую мы отстояли на Майдане. Об этом говорится в заявлении партии "Народный Фронт".

Политическая оценка этих процессов так же однозначна. Когда вся страна в течение последних нескольких лет борется за свою независимость, свободу и свое европейское будущее, кучка популистов и гастролеров - Саакашвили, Тимошенко и другие - слепо и цинично борются за власть в стране.

Они не выбирают способов - это ложь, провокации, а теперь они даже не остановились перед совершением преступления.

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Мы требуем от правоохранительных органов немедленного привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному пересечению государственной границы Украины с применением силы, а также разоружения и ареста бандитских формирований, принимавших соучастие в штурме границы и дальнейшем сопровождении НЕгражданина Саакашвили.

Мы ценим позицию Национальной полиции Украины и Государственной пограничной службы Украины, которые не допустили кровопролития, к которому так стремились Саакашвили, Тимошенко и компания.

Народные депутаты, которые были причастны к совершению этого преступления, должны понести ответственность, и из них должен быть снят депутатский иммунитет.

«Народный Фронт» инициирует введение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Украинское гражданство и украинский паспорт является безусловной ценностью для всех нас. И больше это НЕ должно становиться разменной монетой в политических интригах и играх. Поэтому процедура предоставления гражданства Украины должна быть жесткая и принципиальная.