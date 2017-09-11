В Кремле "прорыв" Саакашвили через границу назвали "политической клоунадой"

В Кремле назвали перемещение через польско-украинскую границу бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «политической клоунадой». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следит ли Кремль за перемещением Саакашвили.

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«На повестке дня Кремля очень много серьезных вопросов, за которыми надо следить. Вот этим мы занимаемся. Не думаю, что этот вопрос относится к категории серьезных. Скорее - эта тема курьезных вопросов, относящихся ближе к категории политической клоунады», - отметил Песков.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска «Шегини». Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые сопровождали его, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

В Госпогранслужбе заявили, что Саакашвили незаконно пересек польско-украинскую границу. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.