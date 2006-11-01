Украинцы считают, что события идут в неправильном направлении (соцопрос)

Почти две трети граждан Украины считают, что события в нашем государстве развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Так, только 12,9% респондентов ответили, что события развиваются в правильном направлении. отвечая на вопрос: “Если говорить в целом, как Вы считаете, события в Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?”.

Противоположного мнения придерживаются почти две трети - 63,8% - опрошенных.

Центр отмечает, что эти показатели ухудшились, по сравнению с прошлым месяцем, и являются одними из худших, со времени президентских выборов и хуже, чем до начала президентской избирательной кампании 2004 года. Более пессимистично развитие событий граждане оценивали только в июле 2006 года, когда во время политического кризиса часть респондентов, которые считали, что события в стране развиваются в неправильном направлении, увеличилась до 67,5%.

Наилучшей является оценка ситуации в восточном регионе, но и здесь направление развития событий неправильным считает больше половины опрошенных. Хуже всего оценивают ситуацию жители центрального региона, где три четверти опрошенных ответили, что ситуация развивается в неправильном направлении.

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 19 по 26 октября 2006 года во всех регионах Украины. Опрошены 2006 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.