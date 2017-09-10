Прорыв Саакашвили: Погранслужба "по горячим следам" готовит материалы для прокуратуры

Государственная пограничная служба обратится в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Михеилом Саакашвили и группой лиц, которые двигались вместе с ним через польско-украинскую границу.

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Об этом "Украинской правде" сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян. "Здесь есть целый ряд нарушений. Сейчас наша задача задокументировать все эти нарушения по горячим следам и передать их в прокуратуру", - заявил он.

По словам Слободяна, речь идет как минимум о четырех эпизодах.

"Это незаконный прорыв на режимный объект, нарушение международных соглашений польской стороной, незаконное пересечение государственной границы, а также нанесение телесных повреждений сотрудникам пограничной службы", - отметил Слободян.

На уточняющий вопрос, когда именно материалы будут переданы в прокуратуру, он отметил, что "на это уйдет некоторое время".

На уточняющий вопрос, будут ли эти материалы касаться только Саакашвили, или всех, кто пересекал границу, в том числе депутатов, Слободян сказал: "Это будет касаться всех, кто пересек границу, в том числе депутатов, и Саакашвили".

Слободян также считает, что эта ситуация может негативно повлиять на безвиз для украинцев и этот вопрос может подниматься в Европарламенте. "Это логично, потому что беспорядок на границе с ЕС не является позитивом для имиджа Украины. Наши "друзья" (в кавычках) воспользуются этим, что бы поднять вопрос о приостановлении безвиза", - считает он.

Как известно, вместе с Саакашвили, границу пересекали депутат от ВО "Батькивщина" Сергей Власенко и Юрий Деревянко.

Источник в Госпогранслужбе отметил, что в связи с внештатной ситуацией никто из украинских политиков и общественных деятелей, которые находились в "серой зоне" на украинско-польской границе вместе с Михеилом Саакашвили, не прошел пограничный контроль с украинской стороны.

Как сообщал УНИАН, пограничники польской стороны ПП "Шегини" пропустили Михеила Саакашвили на территорию Украины, однако в "нейтральной зоне" автобус Саакашвили застрял: украинская сторона закрыла границу со своей стороны, а пограничники сообщили, что "согласно информации оперативного дежурного СБУ во Львовской области, переход "Шегини" заминирован". После этого Саакашвили прорвался через украинскую границу.