На незаконные "выборы губернатора" Севастополя приехали французские политики-пособники Путина - посол

На незаконные выборы так называемого «губернатора» оккупированного Россией Севастополя приехали французские пособники президента РФ Владимира Путина Тьерри Мариани и Николя Дьюик.

Об этом сообщает посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

«Пособники агрессора Т.Мариани, Н.Дьюик снова в Крыму. Но в очередной раз это не поможет. Мир не признает выборы на аннексированном полуострове», - заявил дипломат.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с незаконными выборами так называемого «губернатора» оккупированного города Севастополь.

В Украине ожидают, что Европейский Союз внесет в санкционный список участников выборов так называемого «губернатора» незаконно аннексированного Россией Севастополя.