Претенденты на коалицию должны сначала поделить деньги и имущество

Участники переговорного процесса по созданию правящей коалиции должны уже сейчас договориться о принципах экономической политики и, в частности, приватизации, иначе уже осенью они рискуют оказаться перед ситуацией несостоятельности проведения единой эффективной политики в рамках этой коалиции.

Такое мнение высказал УНИАН представитель Кабинета министров, который не пожелал быть названным. «Это должно быть пакетное решение при создании коалиции, учитывая разногласия в экономических программах партий - потенциальных участников парламентского большинства», - считает собеседник агентства.

В частности, касаясь проблемных вопросов приватизации, он отметил, что многое зависит от того, удастся ли договориться с СПУ.

Также собеседник агентства считает, что потенциальные участники коалиции должны определить и стратегию в налоговой сфере: «Что мы делаем с налоговой базой? Уменьшаем или увеличиваем?»

Кроме того, по его мнению, необходимо выработать единую позицию по свободным экономическим зонам, поскольку ошибочный подход предыдущего правительства, и в частности, Минэкономики, к закрытию этих зон привел к потере доверия инвесторов, что является неприемлемым. По его убеждению, должно быть „единая политическая воля" всех участников правящей коалиции для осуществления эффективной последовательной экономической политики, и только на этих условиях ее нужно создавать.

По словам представителя правительства, сегодня стратегия Фонда государственного имущества, который возглавляет представитель СПУ Валентина СЕМЕНЮК, заключается не в том, чтобы проводить приватизацию, а, наоборот - в сохранении предприятий в госсобственности, и это нелогично с точки зрения основных задач Фонда.

“Прослеживается определенная тенденция, когда Фонд забирает предприятия якобы на приватизацию, а затем обращается в ВР по поводу того, что эти предприятия не подлежат приватизации. Таким образом, ФГИУ берет себе в управление эти предприятия. Где логика? Наконец, нужно определиться с тем, что мы строим? Опять коммунизм?”, – сказал собеседник УНИАН.

Он также выразил убеждение, что вопросами управления предприятиями должны заниматься не Министерство промполитики или ФГИУ, поскольку эти органы не могут заниматься хозяйственной деятельностью. В этом случае можно пойти несколькими путями – путем создания агентства по управлению корпоративными правами или путем создания крупных корпораций наподобие корпорации Антонова. При этом второй вариант предусматривает, что это значительно повысит конкурентоспособность наших предприятий на мировых рынках.

Также, отметил собеседник агентства, необходимо создать законодательные условия для развития фондового рынка, и потенциал для этого есть: только в прошлом году втрое вырос объем банковских депозитов. Следовательно, считает представитель правительства, необходимо способствовать тому, чтобы гражданам было выгодно вкладывать средства непосредственно в акции предприятий, а не только в банковский сектор. Для этого нужно принять закон об акционерных обществах, который, среди прочего, обеспечит права миноритарных акционеров, и договоренность о поддержке такого закона должна быть зафиксирована уже на этапе формирования коалиции.