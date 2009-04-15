У Винского обнаружились расхождения с Минфином

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение отложить вопрос об утверждении финплана «Укрзализныци» на неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ.

Он отметил, что причиной переноса рассмотрение данного вопроса стали расхождения по документу Минтранса и Министерства финансов.

«Финансовый план рассматривался, но решение не принято… Есть расхождения с Министерством финансов», - заявил И.ВИНСКИЙ. Он предположил, что в течение недели документ будет откорректирован и вынесен повторно на рассмотрение Кабмина.

Как сообщал УНИАН, И.ВИНСКИЙ рассчитывал на принятие Кабмином финплана «Укрзализныци» на 2009 г. еще в середине марта. Согласно финансовому плану «Укрзализныци», валовой доход предприятия в 2009 году был предусмотрен на уровне 38 млрд. грн., 6,5 млрд. грн. – амортизация, 180 млн. грн. – минимальная прибыль.

В свою очередь, Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины заявил, что Кабинет министров при утверждении финансового плана «Укрзализныци» на 2009 г. должен учесть все социальные обязательства предприятия, и подчеркнул, что готов бастовать в случае исключения из финансового плана «Укрзализныци» расходов на выполнение Отраслевого соглашения и коллективных договоров.