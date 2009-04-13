Фракция БЮТ инициирует недоверие Херсонскому губернатору
19:39, 13 апреля 2009Политика
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Подробнее сообщил Юрий Одарченко
|Борис СИЛЕНКОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил народный депутат Украины от БЮТ Юрий ОДАРЧЕНКО.
«Фракция БЮТ будет ставить вопрос именно о недоверии губернатору», - сказал Ю.ОДАРЧЕНКО.
Он объяснил, что причинами для выражения недоверия главе ОГА является неудовлетворительная работа облгосадминистрации по разрешению ситуации на Херсонском машиностроительном заводе, работа по подготовке региона к отопительному сезону и во время него, а также работа по сохранению систем орошения.
По словам народного депутата, на сессии Херсонского облсовета 28 апреля планируется заслушать отчет Б.СИЛЕНКОВА о работе облгосадминистрации в 2008 году.
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