Фракция БЮТ инициирует недоверие Херсонскому губернатору

Фракция БЮТ в Херсонском областном совете на сессии 28 апреля намерена инициировать рассмотрение вопроса о выражении недоверия председателю Херсонской облгосадминистрации Борису СИЛЕНКОВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил народный депутат Украины от БЮТ Юрий ОДАРЧЕНКО.

«Фракция БЮТ будет ставить вопрос именно о недоверии губернатору», - сказал Ю.ОДАРЧЕНКО.

Он объяснил, что причинами для выражения недоверия главе ОГА является неудовлетворительная работа облгосадминистрации по разрешению ситуации на Херсонском машиностроительном заводе, работа по подготовке региона к отопительному сезону и во время него, а также работа по сохранению систем орошения.

По словам народного депутата, на сессии Херсонского облсовета 28 апреля планируется заслушать отчет Б.СИЛЕНКОВА о работе облгосадминистрации в 2008 году.