Соглашение об ассоциации и безвиз с ЕС являются свидетельством окончательного разрыва Украины с "империей зла" - глава государства

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что Соглашение об ассоциации и безвизовый режим с Евросоюзом является свидетельством окончательного разрыва Украины с «империей зла».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на военном параде по случаю 26-й годовщины независимости Украины сегодня в центре Киева.

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«На 26-м году независимости, на этом пути мы разрушили визовую занавес. Граждане Украины получили заслуженное право свободно путешествовать в страны Евросоюза. Соглашение об ассоциации и безвиз. Что может быть более убедительным свидетельством о нашем окончательном – де-факто и де-юре - разрыве с империей?! С той, которую Рональд Рейган назвал «империей зла», - заявил он.

«Надеюсь, присутствующий здесь министр обороны США Джеймс Маттис подтвердит корректность цитаты. А вот за точность определения ручаемся уже мы – потому что испытали его на собственном опыте», - добавил президент.