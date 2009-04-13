Янукович пригласил россиян в ВР - поговорить о кризисе

15 апреля в Киеве состоится инициированная Партией регионов международная конференция “Общие интересы Украины и России в расширении сотрудничества. Стратегии выхода из кризиса”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, предусматривается, что в ходе конференции будет обсуждаться проект общей программы Украины и России для выхода из кризиса. Участники конференции обменяются мнениями и проработают общие подходы для преодоления кризисных явлений в обеих странах.

В конференции примут участие лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, народные депутаты, представители Государственной думы и Совета федерации России, председатели областных советов и областных государственных администраций Украины и губернаторы российских регионов, руководители российских и украинских компаний, представители деловых кругов и ведущих научных институтов двух стран.

Мероприятие начнется в 12.00 15 апреля в конференц-зале Верховной Рады Украины.