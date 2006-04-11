Руслана приняла благословение от секты ”Спасение” (фото)

Во время агитационного предвыборного тура Руслана Лыжичко, как штатная поп-дива от блока «Наша Украина», посетила многие города Украины. Побывала она и в городе Вишневом, что в километре от Киева. Там она не только чудно провела время, но и получила… «помазание» у пастора местной секты «Спасение» Филиппа Савочки.

Евангельская церковь «Спасение» – типичная религиозно-сетевая пирамида, сродни «Посольству божьему» . Организация была зарегистрирована в 1993 году ее нынешним лидером Филиппом Савочкой, который, как сообщает его сайт, является «наследственным пастором в шестом поколении».

Понятное дело, к каноническим церквям – православной и католической – Савочка не имеет отношения. Кстати, как и к протестантам (баптистам, адвентистам и т.п.). Секта Ф. Савочки – абсолютно независимое «евангельское» образование. А проще – личная карманная церковь.

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