В СБУ заявили о двух возможных покушениях на Порошенко (документ)
22 августа аноним сообщал СБУ о подготовке покушения на Порошенко во время его пребывания на Харьковщине.
Служба безопасности Украины сообщила, что по факту покушения на президента Украины Петра Порошенко расследуются два уголовных производства. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Босак, опубликовав ответ СБУ.
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"По состоянию на 29.08.2017 в производстве следственных органов СБ Украины находятся два уголовных производства, начатых по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК Украины по факту возможного посягательства на жизнь президента Украины П.Порошенко", - говорится в документе.
Также в СБУ отметили, что уголовные производства по факту вероятных покушений на Гройсмана и Парубия отсутствуют.
Как сообщал УНИАН, в Харьковской области во время визита президента Петра Порошенко в Изюм Харьковской области аноним заявил о готовящемся на него покушении. Звонок был сделан с IP-телефонии 22 августа около 12.20. Сообщения о возможном покушении на Порошенко было сделано женским механическим голосом.