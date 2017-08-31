В СБУ заявили о двух возможных покушениях на Порошенко (документ)

Служба безопасности Украины сообщила, что по факту покушения на президента Украины Петра Порошенко расследуются два уголовных производства. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Босак, опубликовав ответ СБУ.

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"По состоянию на 29.08.2017 в производстве следственных органов СБ Украины находятся два уголовных производства, начатых по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК Украины по факту возможного посягательства на жизнь президента Украины П.Порошенко", - говорится в документе.

Также в СБУ отметили, что уголовные производства по факту вероятных покушений на Гройсмана и Парубия отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области во время визита президента Петра Порошенко в Изюм Харьковской области аноним заявил о готовящемся на него покушении. Звонок был сделан с IP-телефонии 22 августа около 12.20. Сообщения о возможном покушении на Порошенко было сделано женским механическим голосом.