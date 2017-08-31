Порошенко ввел в действие решение СНБО об усилении мер по кибербезопасности

Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по усилению мер по кибернетической безопасности государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, президент подписал указ №254/2017, которым ввел в действие решение СНБО от 10 июля 2017 года «О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложные меры по их нейтрализации», введенного в действие указом президента от 13 февраля 2017 № 32».

Читайте такжеНа украинские компании готовятся новые кибератаки - СБУСогласно указу, правительство в трехмесячный срок должен урегулировать вопрос о запрете государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги по доступу к сети Интернет у операторов телекоммуникаций, у которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты информации установленным требованиям в области защиты информации.

Также Кабинет министров должен ввести в установленном порядке в рамках развития государственно-частного партнерства механизм привлечения физических и юридических лиц на условиях аутсорсинга к выполнению задач киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов.

Кроме того, согласно указу, правительство с участием СБУ должны подготовить и представить на рассмотрение парламента законопроект о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, совершенные в отношении государственных и других информационных ресурсов, в отношении объектов критической информационной инфраструктуры и других объектов, а также соответствующем разграничении подследственности.

Согласно указу, СБУ, Администрация Госспецсвязи вместе с Национальной полицией Украины должны безотлагательно активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам на критическую информационную инфраструктуру, проведение расследований таких кибератак, установление причин и условий, способствовавших их совершению, а также привлечение международной технической помощи для обеспечения киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры.

Кроме того, в течение 2017 года правительство должно, в частности, обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов; принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины и обеспечению его функционирования; обеспечить выполнение государственными органами законодательства в сфере технической защиты информации, а также оперативно реагировать в установленном порядке на выявленные нарушения.

Также СНБО рекомендовал Национальному банку Украины с участием Администрации Госспецсвязи и СБУ безотлагательно принять меры, направленные на совершенствование киберзащиты системно важных банков Украины.

Кроме того, СНБО, рассмотрев комплекс проблем в сфере обеспечения кибербезопасности, связанных с последствиями совершенных в последнее время массированных кибератак на государственные электронные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры, поручил Кабинету министров проработать вопрос по определению Госспецсвязи органом, ответственным за сохранение резервных копий информации и сведений государственных электронных информресурсов, а также по установлению порядка передачи, хранения и доступа к этим копиям

Как сообщал УНИАН, 27 июня украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, а также ряд медиа подверглись крупнейшей хакерской атаке. Согласно данным Нацполиции, за двое суток 1508 юридических и физических лиц подали жалобы в киберполицию о блокировании компьютеров вирусом Petya.A., который шифрует данные на компьютере и требует выкуп.

Также вирус распространился во многих других странах.

4 июля украинская полиция конфисковала серверы компании по разработке бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc по подозрению в распространении вируса Petya.A.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители предотвратили второй этап кибератаки Petya.А «с очевидными источниками из Российской Федерации».

Порошенко 10 июля заявил, что Украина располагает подтверждением того, что кибератака была организована Российской Федерацией.

Кроме того, 10 июля на заседании СНБО было принято решение о выделении 250 млн грн на борьбу с кибербатаками.