Азаров предлагает Тимошенко «прекрасную возможность» на завтра

Один из лидеров Партии регионов, народный депутат Николай АЗАРОВ предлагает правительству уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

По убеждению Н.АЗАРОВА, «у правительства завтра появится прекрасная возможность, - учитывая то, что оно не способно вывести страну из кризиса и не способно предоставить антикризисную программу, не способно разработать реальный бюджет, - спокойно подать в отставку и пойти на выборы».

«Прекрасная политическая возможность, и наш совет правительству - подумать над такой возможностью», - добавил Н.АЗАРОВ.

Говоря об антикризисной программе, которую предлагает Партия регионов, он отметил, что речь идет о компенсации населению повышения цен на продукты питания, а также повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг и тарифов.

По словам Н.АЗАРОВА, также Партия регионов выступает за стабилизацию ситуации в банковской сфере путем отказа от запретительных мероприятий, в частности, снятия депозитов.

В свою очередь, народный депутат Анатолий КИНАХ сообщил, что в своей антикризисной программе Партия регионов предлагает установить до конца 2009 года мораторий на повышение налогов. По его словам, также необходимо установить мораторий любые внеплановые проверки предприятий.

А.КИНАХ подчеркнул, что антикризисная программа должна приниматься «только в пакете со сбалансированными изменениями к бюджету» на текущий год.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил, что правительство просит все фракции не рассматривать завтра на пленарном заседании Верховной Рады проект антикризисной программы. И.КИРИЛЕНКО отметил, что руководство правительства предлагает встретиться с представителями всех фракций, в том числе Партии регионов, и обсудить предложения к программе, чтобы выработать согласованный документ.

В ответ лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Партия регионов согласна перенести рассмотрение ВР проекта антикризисной программы со вторника на более поздний срок.