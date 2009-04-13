Регионалы настаивают на включении их требований в программу Тимошенко

11:08, 13 апреля 2009
Политика
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Информация пресс-службы ПР

Сегодня Пария регионов передаст Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и депутатам Верховной Рады свои требования к антикризисной программе правительства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Мы настаиваем, чтобы эти требования были включены в правительственную антикризисную программу», - отметил в связи с этим лидер Партии регионов Виктор с.

 

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