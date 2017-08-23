Экс-заместитель командира "Айдара" рассказал о причинах обыска в своем доме

Основанием для обысков в доме экс-заместителя командира батальона «Айдар» Игоря Рицка стало заявление нардепа Игоря Лапина. Об этом сам Рицко заявил Волынским новостям.

По его мнению, настоящей причиной является "правда о военных преступлениях и случайное убийство 13 бойцов своего батальона по приказу самого же Лапина".

Обыски начались около 6:30 утра по постановлению суда от 10 августа на основе заявления Игоря Лапина за якобы разглашение конфиденциальной информации Рицком. Правоохранители изъяли оружие (со слов Рицко было должным образом зарегистрировано), компьютерную технику и мобильный телефон.

Из собственных источников журналистам стало известно, что атошнику Игорю Рицко инкриминируют раскрытие конфиденциальной информации. В частности, речь идет о публикациях, в которых Рицко указал перечень приобретенных Лапиным квартир с адресами и его многочисленных дорогостоящих автомобилей.

Эту информацию айдаровец подтвердил в комментарии ИА Волынские Новости.

"Заявление Лапин написал из-а публикации Игорем Рицком на своей странице в Фейсбуке информации о военных преступлениях, которые Лапин совершал во время пребывания в АТО", - пишут журналисты.

«Эта информация была взята мной из интернета: с личной страницы Лапина в Фейсбуке, Википедии, из комментариев на различных ресурсах. То есть из открытых источников. Я думаю, что Лапина взбесило, что я рассказал правду о его военных преступлениях. В частности, об убийстве 13 бойцов батальона «Айдар», - говорит Игорь Рицко.

Как отмечают журналисты, о вышеупомянутых фактах рассказывал и легендарный ветеран АТО Олег Твердохлеб по прозвищу «Сармат» и немало других бойцов. По его словам, на востоке в июле 2014 года после боев под Георгиевкой Игорь Лапин решил проявить свои «командирские способности», чего не осмеливался делать раньше.

«Не обладая боевой ситуацией, он дает команду экипажу танка, который был прикомандирован к подразделению, стрелять по флангу наступающих, потому что ему «показалось», что там сепаратисты. После выстрелов вмиг все стихло, слышно было только крики и стоны... Когда мы туда приехали, то увидели ужасную картину - полегло тринадцать лучших айдаровцев: Николай Королько, Алиев Иончу, Афи Оглы, Виталий Бойко, Илья Василаш, Михаил Вербовый, Александр Давидчук, Орес Квач, Сергей Коврига, Иван Кулиш, Станислав Менюк, Игорь Рымарь, Павел Топольский, Сергей Шостак», -рассказал "Сармат".

О вышеупомянутом факте, как и о мародерстве Лапина в зоне АТО, он уже публично заявлял еще год назад. Однако сейчас, со слов Рицко, пользуясь моментом, поддержкой правоохранителей и депутатским мандатом, он давит на активистов и вообще любых инакомыслящих.

Во время обыска у Игоря Рицко проверили разрешения на оружие, которые, с его слов, были не просроченные, а само оружие хранилось в сейфе. Однако, его, все же, изъяли.

Журналисты указываются, что на видео ТРК Аверс видно, что в канун обысков, 22 августа, возле дома Игоря Рицка поджидали правоохранители и был замечен автомобиль самообороновца Сергея Рыжкова.

«Самооборона Волыни» - это группировка, созданная по инициативе Игоря Лапина и существует под его патронатом. Кстати, при появлении журналистов, которые намеревались пообщаться с водителем, автомобиль Рыжкова уехал в противоположную сторону от сотрудников СМИ.