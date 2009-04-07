Литвин: двери в НАТО для нас закрыты

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН уверен, что Украина должна быть внеблоковым государством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе поездки в Полтавскую область.

По словам спикера, страна должна быть внеблоковым государством и жить самостоятельно.

«Вопрос вступления или не вступления Украины в НАТО приведет к противостоянию в стране. А нам надо считаться с позицией людей, большинство из которых против вступления Украины в НАТО», - заявил В.ЛИТВИН.

При этом спикер выразил мнение, что для большинства украинцев вопрос вступления Украины в НАТО не является актуальным. Вместе с тем он заметил, что и в НАТО Украину пока не сильно ждут.

«Никто нас в НАТО не принимает. Мы туда стучимся, в эти двери, я имею в виду нашу власть, а эти двери закрыты», - сказал В.ЛИТВИН.