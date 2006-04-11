Все депутаты будут уволены через 20 дней

Кандидаты в народные депутаты Украины, которые прошли в парламент, должны на протяжении 20 дней уволиться с работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ сегодня журналистам после объявления официальных результатов выборов народных депутатов Украины.

«Никто не сядет в кресло депутата, если не уволится с предыдущего места работы и не оставит своих корпоративных прав. Мы все это отследим», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Он сообщил, что временные удостоверения будут выдаваться только тем кандидатам в депутаты, которые выполнят все требования закона. По его словам, временное удостоверение депутата станет основанием для приведения его к присяге и получения постоянного удостоверения.

Глава ЦИК также отметил, что на протяжении месяца со дня оглашения официальных результатов парламентских выборов (с 10 апреля - УНИАН) должны быть проведены организационные мероприятия по подготовке и проведению первой сессии Верховной Рады 5-го созыва. «Этот месяц будет не легче, чем выборы», - считает Я.ДАВЫДОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, согласно объявленным сегодня ЦИК результатам выборов, Партия регионов получила в парламенте 186 депутатских мандатов, Блок Юлии Тимошенко – 129, блок “Наша Украина” – 81, Социалистическая партия Украины – 33, Коммунистическая партия Украины – 21 мандат.