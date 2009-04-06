В Украине будет принята Годовая программа сотрудничества с НАТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил надежду, что уже до конца апреля в государстве будет принята Годовая национальная программа Украина-НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Джоном ТАННЕРОМ, которая состоялась сегодня в Киеве.

«Сегодня наши усилия направлены на формирование первой годовой национальной программы сотрудничества с НАТО», - сказал В.ЮЩЕНКО и добавил, что текст этого документа уже подготовлен и передан на рассмотрение государств-членов Альянса.

Президент подчеркнул, что ГНП отвечает всем требованиям Плана действий относительно членства в НАТО и отображает готовность Украины осуществлять необходимые реформы в контексте дальнейшей евроатлантической интеграции государства.

В связи с этим В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что уже до конца апреля эта программа будет принята и вступит в действие.

Президент также заверил председателя Парламентской ассамблеи НАТО, что Украина остается надежным союзником Альянса и в дальнейшем будет продолжать принимать участие в операциях организации.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО сообщил о завершении выполнения всех процедур для подписания соглашения о транзитном перемещении через территорию Украины грузов, необходимых НАТО для проведения своей операции по поддержанию мира и стабильности в Афганистане.

Как сообщал УНИАН, Совет Североатлантического альянса на уровне министров иностранных дел 3 декабря 2008 года принял решение усилить сотрудничество с Украиной и Грузией, в частности, путем создания национальных годовых программ. В то же время Совет не рассматривал вопрос о предоставлении Украине и Грузии ПДЧ.