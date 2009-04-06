Ющенко повезет «свою Конституцию» по регионам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует осуществить поездки по регионам, чтобы объяснить свою позицию о необходимости обновления Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

Она подчеркнула, что для донесения своей позиции по вопросу обновления политической системы страны Президент планирует провести ряд встреч с разными целевыми группами, в том числе и во время региональных поездок.

Например, завтра, 7 апреля, В.ЮЩЕНКО во время своей рабочей поездки в Одесскую область планирует принять участие в круглом столе с редакторами региональных изданий четырех южных областей Украины.

Также Президент планирует встретиться со студентами Одесского национального политехнического университета. Тема встречи: «Украина, какой мы ее видим».