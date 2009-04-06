Ющенко повезет «свою Конституцию» по регионам
18:14, 06 апреля 2009Политика
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Планируются встречи с целевыми группами
|Ирина Ванникова
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.
Она подчеркнула, что для донесения своей позиции по вопросу обновления политической системы страны Президент планирует провести ряд встреч с разными целевыми группами, в том числе и во время региональных поездок.
Например, завтра, 7 апреля, В.ЮЩЕНКО во время своей рабочей поездки в Одесскую область планирует принять участие в круглом столе с редакторами региональных изданий четырех южных областей Украины.
Также Президент планирует встретиться со студентами Одесского национального политехнического университета. Тема встречи: «Украина, какой мы ее видим».
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