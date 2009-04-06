Ющенко едет в «украинскую Венецию»
15:46, 06 апреля 2009Политика
1435
Президент встретится со студентами и редакторами
Во вторник, 7 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Одесскую область. Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Планируется, что в Одесском Национальном политехническом университете глава государства проведет встречу со студентами и преподавателями учебных заведений Одесской области. Тема встречи – «Украина: какой мы ее видим».
Также планируется, что В.ЮЩЕНКО пообщается с главными редакторами ведущих региональных СМИ.
В городе Вилково Президент Украины ознакомится с ходом завершения работ по строительству защитной дамбы в рамках реализации первой очереди проекта по строительству глубоководного судового хода «Дунай - Черное море» в устье Быстрое.
[ назад ]
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter