Ющенко едет в «украинскую Венецию»

Во вторник, 7 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Одесскую область. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Планируется, что в Одесском Национальном политехническом университете глава государства проведет встречу со студентами и преподавателями учебных заведений Одесской области. Тема встречи – «Украина: какой мы ее видим».

Также планируется, что В.ЮЩЕНКО пообщается с главными редакторами ведущих региональных СМИ.

В городе Вилково Президент Украины ознакомится с ходом завершения работ по строительству защитной дамбы в рамках реализации первой очереди проекта по строительству глубоководного судового хода «Дунай - Черное море» в устье Быстрое.

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