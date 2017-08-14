Государственное космическое агентство назвало безосновательными обвинения в поставках ракетных технологий КНДР

Государственное космическое агентство Украины назвало безосновательными заявления экспертов относительно якобы причастности Украины к поставкам ракетных технологий КНДР. Об этом говорится в сообщении Государственного космического агентства (ГКА).

Как сообщили в Госагентстве, Украина не реализует ни одного космического проекта с государствами-не членами Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ), который предусматривает передачу товаров категории I.

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"Любые обвинения в передаче субъектами космической деятельности Украины товаров или технологий в КНДР, которые способствовали бы развитию баллистических программ, являются абсолютно безосновательными", - отметили в ГКА.

"Политика Украины направлена на строгое соблюдение всех международных обязательств, взятых на себя, в частности, в рамках РКРТ. При этом, в рамках сотрудничества в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях Украина не нарушала и не нарушает требований Руководящих принципов РКРТ", - говорится в сообщении.

Также в агентстве заявили, что согласно законодательству, учреждение контролирует вопросы относительно экспорта, импорта и реэкспорта космической техники.

"Украина, как участница существующих международных режимов по нераспространению, придерживается позиции недопущения распространения оружия массового поражения, и придерживается принципов мирного использования и исследования космического пространства", - подчеркнули в агентстве.

Как сообщал УНИАН, американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского завода.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи.

В госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что никогда не имели и не имеют никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

В Администрации президента считают провокацией сообщения СМИ об украинских двигателях для ракет КНДР.