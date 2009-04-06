Яценюк рассказал, с чего не стоит начинать новое президентство

Народный депутат Украины, лидер «Фронта изменений» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что изменения в Конституцию Украины нужно вносить после выборов.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер».

По его словам, «было бы целесообразно, чтобы пришел новый парламент, чтобы были проведены парламентские выборы, и парламент вместе с Президентом, и вместе с обществом написали новую Конституцию». Он прибавил, что эта Конституция должна быть написана «не под политиков, которые сегодня пытаются удержать власть, а под страну, которая должна получить совсем другое место, как в геополитическом измерении, так и во внутреннем развитии».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «действующую Конституцию не научились выполнять, думаете, что новую будут выполнять - вряд ли». Он прибавил, что «политические силы этого делать не будут, единственное, на что они способны - это Партия регионов с БЮТ договориться о переделе страны, а здесь речь должна идти не о переделе страны, а о том, как страну развивать». «А это принципиально другие договоренности», - отметил лидер «Фронта изменений».

А.ЯЦЕНЮК, отвечая на вопрос о его отношении к одновременным досрочным президентским и парламентским выборам, сказал: « Если есть конституционные основания, то это нужно делать, ведь для нового Президента очень важно получить поддержку парламента».

По его словам, «проведение одновременных выборов было бы правильным, но при этом нужно четко осознавать - это не могут быть политические прихоти, это можно проводить только в способ и пределах, определенных Конституцией Украины».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что «мы не можем начинать новую эру, новое президентство с того, что в неконституционный срок и неконституционном порядке будут определены то ли сроки проведения кампании, то ли условия ее проведения».