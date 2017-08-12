"Стена" – это унижение для России - политолог

Решение начать обустройство границы с Россией, принятое правительством Арсения Яценюка, было стратегически правильным, в то же время борьба со злоупотреблениями на местах во время реализации проекта – это задача правоохранительных органов. Об этом заявил политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Все очень просто – без "Стены" мы не обойдемся. Задачей было не строить линию Мажино – такие стены вдоль границы делаются даже в демократических европейских странах, а тем более между двумя воюющими государствами", – сказал он.

"В дальнейшем нам обязательно понадобятся более серьезные сооружения, а вся критика, которая сейчас обрушилась в связи с реализацией проекта "Стена", исходит от пятой колонны Кремля, для которого любые виды заграждений – уже колоссальное унижение для России и прозрачный намек на то, что Украина от нее изолируется", – подчеркнул Виктор Небоженко.

"Эти конструкции обязательно должны быть, поскольку они выполняют еще и важную политическую роль. Люди должны привыкать, что это – граница, что она – надолго, что за ней находится страна, которая в любой момент может что-то сделать", – добавил он.

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Как отметил эксперт, в ходе строительных работ, как и в ходе реализации различных проектов в других сферах, есть всякого рода злоупотребления, и привлечение к ответственности всех причастных к этому будет самым лучшим ответом противникам "Стены".

"Дело в том, что Кабмин не занимается обустройством "Стены" – Кабмин дает задания исполнительным органам, которые уже ищут субподрядчиков, которые, со своей стороны, могут выполнить работу честно и без воровства. И борьба с нарушениями на этой стадии – задача правоохранительных органов", – резюмировал Виктор Небоженко.

Напомним, ранее политолог Кирилл Сазонов заявил, что многие страны-соседи России оборудуют общую границу с РФ, и Украина также должна завершить реализацию проекта "Стена". По его мнению, пограничники, задержанные по подозрению в разворовывании средств, выделенных на инженерно-техническое оборудование границы с Россией, должны понести жесткое наказание.