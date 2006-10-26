Мороз считает, что время для его замены еще не настало

В Социалистической партии Украины есть много людей, которые могут возглавить партию, но сегодня еще не настало время для смены лидера.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины, лидер СПУ Александр МОРОЗ, отвечая на вопрос, есть ли в его окружении люди, которые достойны стать лидером партии.

Как передает корреспондент УНИАН, А.МОРОЗ отметил, что готов в любое время «уступить место лидера, как только это будет выгодно для дела, для партии, для общества». «Сегодня такое время не наступило», - сказал А.МОРОЗ.

В то же время он добавил, что в СПУ «есть целая когорта молодых талантливых людей, которые могут взять на себя функции председателя партии». Среди них он, в частности, назвал Василия ЦУШКО, Виталия ШИБКО, Станислава НИКОЛАЕНКО, Ярослава МЕНДУСЯ. По его словам, в партию пришли и новые талантливые люди Василий ВОЛГА и Сергей ЧЕРВОНОПИСКИЙ.