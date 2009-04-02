Вчерашним голосованием регионалы провоцировали Ющенко распустить ВР

Вчера во время голосования за назначение выборов Президента на 25 октября “ничего неожиданного в зале (Верховной рады – ред.) не случилось”. Об этом в прямом эфире программы “Шустер live” на ТРК Украина заявила нардеп от Партии регионов Анна Герман.

По ее мнению, “ружье выстрелило очень своевременно”: “Я считаю, что все состоялось в срок, все состоялось по плану и все состоялось достаточно спокойно”.

К этому регионалка добавила, что кроме определения даты президентских выборов ПР преследовала еще одну цель: спровоцировать Виктора Ющенко на досрочный роспуск ВР. “...нам нужно отправить эту власть в отставку – и не только президента, - объяснила Герман. - Мы надеемся, что после сегодняшнего голосования президент подпишет указ о роспуске Верховной Рады. Мы проведем одновременно и выборы в Верховную Раду. Мы сменим и правительство, и Верховную Раду, и президента – всю власть сверху до низу”.