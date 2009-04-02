Партия регионов заблокировала Верховную Раду

Народные депутаты от Партии регионов заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, еще накануне пленарного заседания депутаты из Партии регионов заняли «ключевые» позиции в сессионном зале. В частности, они заблокировали стульями входы в сессионный зал со стороны президиума, заняли сам президиум, а также трибуну парламента.

В сессионном зале размещенные плакаты такого содержания: «Кризис – стоп, власть – в отставку», «Бездарную власть на переплавку», «Восток и Запад вместе против преступной власти», «Прочь коалицию национального дерибана», «МВФ – будущее власти во Флориде» и т.д.

Место председателя Верховной Рады в президиуме “традиционно” занял депутат Алексей ЖУРАВКО.