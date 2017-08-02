Киев настаивает на отмене указа Путина о признании документов "ДНР" и "ЛНР" – Олифер

Украинская сторона настаивает на денонсации указа президента РФ Владимира Путина о признании документов ОРДЛО и отказе от экспроприации украинских предприятий на Донбассе, а также на отмене псевдограницы и внедрения рублевой зоны.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Мы настаиваем на денонсации указа президента России о признании документов, выданных нелегитимными властями ОРДЛО; отказе от экспроприации украинских предприятий в ОРДЛО, а также на отмене псевдограницы и внедрения рублевой зоны», - сообщила она по итогам заседания ТКГ сегодня в Минске.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Путин подписал указ о признании в России «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

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Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь в Кремле заявили, что признание «паспортов, выданных боевиками «ДНР» и «ЛНР», не нарушает Минские соглашения, указ Путина издан из «гуманитарных соображений», поскольку Украина «блокирует ОРДЛО», и люди не могут оформить паспорта и другие документы.

В Европейском Союзе заявили, что не признают документы, выданные так называемыми «ЛНР» и «ДНР», и не будут пускать их владельцев в страны сообщества. В ЕС подчеркнули, что указ, подписанный Путиным, никак не соответствует духу Минских договоренностей.