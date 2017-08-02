В полиции хотят ужесточить контроль за пьяными водителями

Патрульным полицейским необходимо предоставить возможность усилить контроль за водителями, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Он напомнил, что в прошлом году была увеличена ответственность за управление в состоянии опьянения. "Штрафы были увеличены в разы, и альтернативность санкций, то есть лишение права управления или штраф, была нивелирована. Сейчас и штраф, и лишение права управления", - сказал Билошицкий.

В то же время, отметил он, статистика за первое полугодие 2017 свидетельствует, что к концу года количество соответствующих правонарушений будет больше, чем в прошлом году.

Читайте такжеНа столичной Оболони пьяный мужчина устроил стрельбу (фото)

Билошицкий заявил о необходимости повышения не только уровня ответственности, но и правового сознания и внимания к этой проблематике.

"Инициатива, с которой выступают патрульная полиция и Национальная полиция, это прежде всего предоставление патрульным полицейским необходимого инструментария для того, чтобы усилить контроль непосредственно за водителями, которые управляют в состоянии опьянения", - сказал он.

Билошицкий пояснил, что речь идет о расширении оснований остановки транспортных средств, а именно - введение такого основания как проверка на состояние опьянения. По словам Билошицкого, это могут быть определенные конкретные места, где будет осуществляться выборочный контроль водителей на опьянение. "Или это может быть просто проверка в конкретное время в конкретном месте всех водителей на состояние опьянения. По упрощенной процедуре, но все будут знать, что проверки не избежать", - сказал представитель полиции.

Как сообщал УНИАН ранее, во Львове водителя хлебовоза дважды за ночь ловили за рулем в нетрезвом состоянии.

"Патрульные обнаружили автомобиль ГАЗ на улице Хуторивка. У него и впрямь были очевидные признаки алкогольного опьянения. Прибор драгер показал результат – 1,75 промилле. На мужчину составили протокол за управление в нетрезвом состоянии транспортным средством", - говорится в сообщении.