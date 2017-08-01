Саакашвили отрицает, что обвинял Украину во вмешательстве в выборы президента США

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что не обвинял Украину во вмешательстве в выборы президента США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе видеоконференции из США.

Он подчеркнул, что его критика касается не государства Украина, а украинских олигархов, которые «есть врагами Украины». По его словам, именно нынешняя власть делает все для создания плохого имиджа Украины.

Он считает, что, в частности, указ о лишении его украинского гражданства показал недемократичность процессов в Украине. Он заявил, что для лишения его гражданства был сменен состав комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, куда были введены люди, подконтрольные президенту Петру Порошенко, поскольку предыдущий состав отказался принимать решение о лишении его украинского гражданства.

Также Саакашвили подчеркнул, что, когда он принимал гражданство Украины «никаких и по сей момент вступивших в силу приговоров суда в отношении меня не было». «То есть, если бы они не использовали подлог и фальшивку, юридических оснований для лишения гражданства у президента Порошенко вообще бы не было», - заявил он.

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Кроме того, Саакашвили подчеркнул, что в тот момент, когда ему предоставляли гражданство, «Порошенко прекрасно знал обо всех аспектах» ситуации, которая была в Грузии, потому что это не раз обсуждалось. Он напомнил, что его не пускали в оккупированную Россией Абхазию, и тогда президент России Путин заявил, что он «разберется с Саакашвили через грузинские суды после выборов».

Отметим, около часа не устанавливалась связь с Саакашвили, который сейчас, как он утверждает, пребывает в США. Во время видеоконференции часто пропадал звук, из-за плохого качества звука были не до конца слышны некоторые высказывания Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента заявили, что Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко написал в Facebook, что недавно Генеральная прокуратура Грузии передала украинской стороне факты, которые не были известны при принятии решения о предоставлении Саакашвили гражданства Украины. По словам Геращенко, Саакашвили скрыл эти факты намеренно, а решение об отмене статуса гражданина принимается в случае, если лицо, «которое желает получить гражданство Украины, предоставило заведомо ложные сведения, соврало, предоставило фальшивые документы или скрыло важный факт из своей биографии».

Саакашвили, в свою очередь, подчеркнул, что у него только одно гражданство - украинское. Он заявил, что у Порошенко не получится лишить его украинского гражданства.