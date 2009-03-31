ПР не поддержит законопроект, который входит в антикризисный пакет

Партия регионов не будет поддерживать внесенный правительством в замен ранее розданного законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (о сохранении стабильности финансирования системы пенсионного обеспечения) №3521, который входит в антикризисный пакет. Об этом заявил народный депутат Украины Михаил ПАПИЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по словам М.ПАПИЕВА, правительство уже в третий раз подает его в Верховную Раду Украины, подменяя одну схему наполнения обанкротившегося Пенсионного фонда другой. По прогнозам экспертов, по итогам текущего года дефицит ПФ может составить 40 млрд. гривень, что угрожает невыплатой пенсий пенсионерам за один квартал текущего года, поскольку месячная потребность Пенсионного фонда на выплату пенсий составляет 13,2 млрд. гривень.

«Последняя редакция законопроекта, в отличие от предыдущей, уже не предусматривает установление максимальной границы всех пенсий на уровне двенадцати прожиточных минимумов для «привилегированных» пенсионеров, - отметил народный депутат. - Однако, оставляет скрытую дискриминационную норму, в соответствии с которой физические лица предприниматели, которые избрали упрощенную систему налогообложения, так называемые упрощенцы вынуждены будут платить взнос на государственное пенсионное страхование отдельно от единого налога. То есть, как минимум, на 125 гривен больше".

По словам М.ПАПИЕВА, "понятно намерение правительства Юлии ТИМОШЕНКО наполнить бюджет Пенсионного фонда, но учитывая то, что малый бизнес имеет сегодня в среднем 50% сокращение оборотов, такая норма для них губительна».

Как добавил М.ПАПИЕВ, "поданный законопроект не решает основных проблем, которые привели к кризису, а еще больше их углубляет. Нельзя в период кризиса проблемы одних решать за счет других. Такой подход неправильный».

По словам депутата, Партия регионов ожидает от правительства Ю.ТИМОШЕНКО "адекватных изменений в госбюджет 2009 года, целостную антикризисную программу, которую правительство до сих пор так и не предложило, а не так называемый антикризисный пакет".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО и члены правительства примут участие в пленарном заседании Верховной Рады Украины, на котором будет рассматриваться „антикризисный” пакет законопроектов, разработанный правительством.