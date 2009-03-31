Ющенко: я - за максимальное улучшение отношений с Россией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что евроатлантические устремления Украины остаются неизменными, но он будет делать все возможное для существенного улучшения отношений с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня внешнеполитическое положение является очень сложным, и Украина должна строго придерживаться международных правовых норм и обязательств, а также проводить сбалансированную международную политику и твердо отстаивать свои национальные цели.

Глава государства подчеркнул, что внешние приоритеты Украины четко определены – это евроатлантическая интеграция. «Она является неизменной и неминуемо будет достигнута», - сказал Президент.

В то же время он подчеркнул, что выступает за существенное улучшение отношений с Россией.

«Я выступаю за максимальное улучшение отношений с Российской Федерацией. Я намерен сделать все возможное, чтобы перевернуть страницу недоразумений и обеспечить равный и доброжелательный диалог между соседями», - сказал Президент.