США будут сотрудничать с союзниками в вопросе новых антироссийских санкций - Тиллерсон

Соединенные Штаты заявили о намерении сотрудничать со своими партнерами в вопросе новых санкций против России, за которые до этого проголосовал Конгресс, передает Deutsche Welle.

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«Мы будем тесно работать с нашими друзьями и союзниками, чтобы гарантировать, что наши сигналы России, Ирану и Северной Корее поймут четко», - говорится в заявлении государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Рекса Тиллерсона, обнародованном на сайте Госдепа в субботу, 29 июля.

Также он отметил, что Вашингтон хотел бы улучшения отношений с Москвой.

«Мы надеемся, что между нашими двумя странами будет сотрудничество насчет главных глобальных вопросов, и что эти санкции больше не будут нужны», - заявил Тиллерсон.

Для достижения этого руководитель внешнеполитического ведомства США ожидает ответных действий от Москвы.

«Почти единогласное голосование за законопроект о санкциях отражает решительную волю американского народа, который хочет, чтобы Россия предприняла шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами», - отметил государственный секретарь США.

Напомним, в Евросоюзе неоднократно критиковали намерение США ввести новые санкции. В Берлине в первую очередь обеспокоены тем, что Вашингтон может применить эти ограничительные меры против европейских компаний, задействованных в энергетических проектах с Россией, например, "Северном потоке-2".