Трамп подпишет закон о санкциях против России - Reuters

Президент США Дональд Трамп подпишет закон о санкциях против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

«Поздно в пятницу Белый дом опубликовал заявление о том, что Трамп подпишет законопроект после рассмотрения окончательной версии. В заявлении не говорится о ответных мерах России», - пишет издание.

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Также указывают, что подписывая правки к закону, Трамп не может ослабить санкции против России, если он не будет добиваться одобрения Конгресса

Как сообщал УНИАН ранее, у президента Дональда Трампа есть 10 рабочих дней на то, чтобы решить, он подпишет законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, или наложит на него вето.

Ранее, 98 из 100 членов Сената США проголосовали за новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР. Поскольку ранее законопроект о санкциях был одобрен Палатой представителей, теперь он будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Глава государства должен окончательно утвердить закон, либо применить к нему право вето.