НАПК направило в Нацполицию все материалы дела Ляшко

Национальное агентство по предупреждению коррупции безотлагательно направило все материалы административного дела в отношении лидера фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко в Главное следственное управление Национальной полиции Украины, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что материалы направлены в связи с появлением опубликованной в сети Интернет выдержки из уголовного производства (№12017000000001211 от 24 июля 2017 года) о внесении в Единый реестр досудебных расследований заявления депутата по обвинению должностных лиц НАПК во внесении в протокол об административном правонарушении заведомо ложных сведений.

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"Это уголовное производство открыто по обращению народного депутата в связи с составленным на него уполномоченным лицом НАПК протокола о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией", - объяснили в ведомстве.

В частности, речь идет о нарушении ограничений по совместительству с другими видами деятельности (ч.2 ст.172-4 КУоАП).

"По результатам проведенной уполномоченным лицом проверки были получены доказательства вхождения Олега Ляшко в период с 1 января 2006 года по 27 октября 2016 в исполнительный орган ЗАО "Редакция газеты "Политика", что запрещено пунктом 2 части первой статьи 25 закона "О предупреждении коррупции» , - подчеркнули в НАПК.

В сообщении отмечается, Ляшко "опирается на записи в трудовой книжке об увольнении его в 2006 году с должности главного редактора газеты" Свобода ", хотя указанный факт никоим образом не опровергает его вхождение в исполнительный орган ЗАО" Редакция газеты "Политика".

В НАПК добавили, что должностные лица НАПК готовы максимально содействовать следствию и надеются на скорейшие и объективные выводы.

Как сообщал УНИАН, 21 июля Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что Печерский районный суд Киева закрыл дело о совместительстве им должностей. Он считает, что дело "рассыпалась из-за отсутствия доказательств".

В то же время, НАПК опровергает слова Ляшко о якобы сфальсифицированном и необоснованном протоколе по факту совместительства им должностей.