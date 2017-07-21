В НАПК настаивают, что Ляшко совмещал выполнение депутатских функций с работой в СМИ

Национальное агентство по предотвращению коррупции опровергает слова лидера Радикальной партии Олега Ляшко относительно якобы фальсифицированного и необоснованного протокола по факту совместительства им должностей.

Как говорится в официальном заявлении на сайте НАПК, протокол был составлен по факту совершения Ляшко административного правонарушения - совместительства должности народного депутата и ведущего на телеканале, предусмотренного ч.2 ст.172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«Заявляем, что уполномоченное лицо НАПК действовало исключительно в рамках и на основании доказательств, полученных в рамках осуществления проверки информации, направленной заместителем Генерального прокурора Украины относительно совместительства указанного народного депутата в качестве ведущего телепрограммы «Правда Ляшко» на телеканале «NewsОne», и в рамках полной проверки декларации, поданной Олегом Ляшко за 2015 год», - говорится в заявлении НАПК.

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В рамках проверки уполномоченным лицом Национального агентства были получены доказательства вхождения Ляшко в период с 1 января 2006 по 27 октября 2016 в исполнительный орган ЗАО «Редакция газеты «Политика», что прямо запрещено п.2 ч.1 ст.25 закона Украины «О предотвращении коррупции».

Вместе с тем в заявлении отмечается, что представитель Генеральной прокуратуры в суде относительно совместительства нардепа не поддержал соответствующий протокол НАПК, что доказывает совместительство Ляшко: «Прокурор при даче заключения в судебном заседании опирался на данные трудовой книжки, предоставленной Ляшко, а также на отсутствие в регистрационном деле решений общего собрания акционеров об избрании Ляшко руководителем исполнительного органа».

В НАПК утверждают, что трудовая книжка не может служить доказательством невиновности в совместительстве: «Запись об увольнении Олега Ляшко в 2006 году с должности главного редактора газеты «Свобода» в связи с избранием народным депутатом Украины, которым обосновывал свое заключение прокурор не имеет никакого отношения к деятельности Ляшко в составе исполнительного органа ЗАО «Редакция газеты «Политика».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, Ляшко на своей странице в Facebook заявил, что Печерский районный суд Киева закрыл дело о совместительстве им должностей. Он считает, что дело «рассыпалась из-за отсутствия доказательств».