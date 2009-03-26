Черномырдин: в Брюсселе глухой со слепым подписали бумагу

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН критически оценивает декларацию Украины и Европейского Союза о модернизации украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Мы не очень понимаем, что подписали. Если вы хотите моего мнения, у меня такое впечатление, что как вроде глухой со слепым сели и подписали бумагу, абсолютно не понимая, о чем подписали», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН, добавив, что «сначала надо разобраться».

В.ЧЕРНОМЫРДИН также отметил, что газотранспортная система строилась для единого государства. «Сейчас мы оказались в разных государствах, но система то осталась одна, и ее просто так делить нельзя», - отметил посол.

Отвечая на замечание о том, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Россия будет принимать участие в модернизации украинской ГТС, В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил: «Для нас исключений делать не надо. Нас никуда не надо приглашать. Эта система, которая должна работать стабильно и надежно, а то что здесь придумывают фокусы разные, мы этого не понимаем».

Как сообщалось, 23 марта на конференции в Брюсселе Украина подписала с Евросоюзом совместную декларацию о модернизации газотранспортной системы.

В ответ российская делегация покинула инвестиционную конференцию, заявив, что Россию, по сути, исключили из обсуждения этого важного вопроса.

Сегодня в Японии премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверила, что Россия примет участие в модернизации и реконструкции украинской газотранспортной системы.

Вместе с тем, сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО заявил, что подписанная 23 марта в Брюсселе декларация о модернизации украинской газотранспортной системы является недружественным шагом по отношению к России со стороны Украины и ЕС.