Обнаженная грудь на встрече Порошенко и Лукашенко: Femen назвали выходку "местью диктатору"

Организатор и лидер движения Femen Анна Гуцол объяснила, почему одна из активисток обнажила грудь во время совместной пресс-конференции президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

Как написала Гуцол в Facebook, движение Femen таким образом выразило свое отношение к визиту Лукашенко в Украину.

«Сотни украинцев погибли и продолжают погибать за демократию и свободу Украины, но сегодня на официальном уровне в нашей стране принимают человека, который в своей стране убивает, похищает людей и подавляет всяческое инакомыслие», - говорится в сообщении Гуцол.

Она заявляет, что в 2011 году активистки Femen стали жертвами белорусского КГБ. «Во время акции протеста против Лукашенко в Минске их похитили сотрудники КГБ, после чего пытали, издевались и выбросили голых, испуганных и без документов в лесу», - написала лидер движения.

По ее словам, акцией Femen хочет напомнить всему миру: «Лукашенко диктатор и мы не должны принимать его в демократичной стране! Жыве Беларусь!».

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