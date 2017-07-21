Учения ВС РФ и Беларуси могут использовать для агрессии против Украины и Европы – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак считает, что учения "Запад-2017" могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.

Об этом говорится в заметке на странице Полторак в Facebook.

Министр отметил, что Украина и мир имеют общее видение возможных перспектив проведения учений Вооруженных Сил Российской Федерации.

"Предстоящие учения "Запад-2017" чрезвычайно мощные. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией", - подчеркнул Полторак.

Он заотметил, что Украина будет адекватно реагировать на проведение учений.

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Как сообщал УНИАН, 19 июля Полторак в комментарии журналистам отметил, что угрожающих ситуаций на востоке Украины, в том числе, каких-то действий противника для проведения наступательных операций украинская сторона на сегодняшний день не видит.

По его словам, ситуация в зоне АТО сохраняется примерно на одном уровне - до 20 обстрелов.

"Конечно, эти обстрелы происходят на таких угрожающих направлениях ... Но угрожающих ситуаций на востоке Украины, формирование группировок противника для проведения наступательных действий мы пока не видим. Ситуацию мы контролируем, она под контролем", - сказал Полторак.

Как известно, совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси "Запад-2017" запланировано провести 14-20 сентября. По предварительным данным, в учениях примут участие до 13 тыс. военнослужащих.