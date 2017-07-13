Нардепы Соболев и Ляшко подрались возле заблокированной трибуны за микрофон (фото, видео)

Народные депутаты Егор Соболев и Олег Ляшко подрались возле заблокированной трибуны за микрофон.

13 июля ряд нардепов заблокировали трибуну Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о Конституционном суде Украины.

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Позже к трибуне пропустили лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который выступил с заявлением относительно незаконности голосования за Конституционный суд и обрушился критикой на коллег-нардепов.

Однако посреди выступления Ляшко нардеп Егор Соболев, который был среди блокировщиков трибуны, начал вырывать микрофон у лидера «радикалов».

После этого возле трибуны возникла потасовка между нардепами от Радикальной партии и «Самопомощи».

В конце концов Ляшко все же дали возможность выступить. После выступления он покинул трибуну, а нардепы от «Самопомощи» продолжили блокировать трибуну.

Видео NewsOne: