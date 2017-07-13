Нардепы Соболев и Ляшко подрались возле заблокированной трибуны за микрофон (фото, видео)
Сегодня возле парламентской трибуны возникла потасовка между нардепами от Радикальной партии и «Самопомощи».
Народные депутаты Егор Соболев и Олег Ляшко подрались возле заблокированной трибуны за микрофон.
13 июля ряд нардепов заблокировали трибуну Верховной Рады во время рассмотрения вопроса о Конституционном суде Украины.
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Позже к трибуне пропустили лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который выступил с заявлением относительно незаконности голосования за Конституционный суд и обрушился критикой на коллег-нардепов.
Однако посреди выступления Ляшко нардеп Егор Соболев, который был среди блокировщиков трибуны, начал вырывать микрофон у лидера «радикалов».
После этого возле трибуны возникла потасовка между нардепами от Радикальной партии и «Самопомощи».
В конце концов Ляшко все же дали возможность выступить. После выступления он покинул трибуну, а нардепы от «Самопомощи» продолжили блокировать трибуну.
Видео NewsOne: