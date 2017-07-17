В ГПУ планируют закупить автомобилей почти на 10 миллионов
Стоимость одного авто - около 12 тысяч долларов США.
Генпрокуратура планирует приобрести 15 легковых автомобилей на 9,56 млн грн. Об этом сообщает сайт «Госзакупки. Онлайн».
Согласно данным сайта, ожидаемая стоимость закупки 9,56 млн. грн. Количество автомобилей - 15 единиц.
Таким образом, стоимость одного авто - около 12 тыс. долларов США.
Срок поставки с 01.09.2017 по 31.10.2017.
Как сообщал УНИАН ранее, столичная власть планирует за ближайшие два года значительно обновить автопарк «скорых», чтобы киевляне получали качественную и своевременную помощь.
По словам мэра, развитие и эффективное функционирование отрасли здравоохранения в столице является приоритетом для властей города. «Качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому», – подчеркнул Виталий Кличко.