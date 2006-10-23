Гриценко назвал вероятное время вступления Украины в НАТО

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что Украина может вступить в НАТО на рубеже 2010 года.

Об этом он сказал в интервью российской газете «Новые Известия» от 23 октября 2006 года.

«Точно этого не скажет сегодня никто. На мой взгляд, мы имеем возможность стать членом НАТО где-то на рубеже 2010 года. Эта возможность для Украины не утрачена. Но для достижения такой цели нужны эффективные и хорошо скоординированные усилия всех ветвей власти, всего украинского общества. И, конечно же, искреннее, а не декларативное желание политических лидеров», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он также напомнил, что курс на вступление в Североатлантический альянс зафиксирован в документах самого высокого уровня – в законе, указах президента, в Военной доктрине и решениях правительства. Кроме этого, курс на вступление Украины в НАТО подтвердил и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая в Брюсселе 14 сентября.

«Я полностью поддерживаю этот курс. И на своем месте сделаю все для того, чтобы армия максимально приблизилась к стандартам НАТО, понимая при этом, что конечное решение о вступлении будет приниматься в будущем. Это будет важное политическое решение, к которому должны подготовиться и Украина, и НАТО. Сейчас такой готовности нет, мы только движемся в этом направлении», - добавил министр.

Он также сообщил, что Украина и Россия активно сотрудничают с НАТО, в том числе и в многостороннем формате, причем на многих направлениях РФ продвинулся в своих отношениях с НАТО дальше.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что Россия создала 19 совместных рабочих групп с Альянсом, а Украина - только 5.

«Россия стучится во все двери НАТО, особенно, если это касается продвижения на рынки Альянса продукции ее ВПК. На территории России проводятся учения с участием стран НАТО. Причем там никто не препятствует их проведению, включая тех российских политиков, которые мешают их проводить нам, на Украине», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, это вызвано тем, что в российской политике есть люди, не способные воспринимать новые реалии. «Как и много десятилетий тому назад, они видят в НАТО враждебный блок, который шаг за шагом подбирается к границам России. Со временем они сойдут с политической арены, и возобладает здравый смысл. Когда нам угрожают, дескать, как только Украина вступит в НАТО, то Россия немедленно разорвет кооперационные связи военно-промышленных комплексов наших двух стран, то это вызывает у меня горькую усмешку и большое сожаление», - добавил министр.

Он убежден, что в любой стране политики должны заботиться об интересах своих граждан: о рабочих местах, подъеме экономики, повышении технологического уровня промышленности, в том числе оборонной, о повышении социальных стандартов. По мнению министра, разрыв кооперационных связей между Украиной и Россией – явно не в интересах ни российских граждан, ни российских предприятий. «Это будет (если будет) исключительно политическое решение. Причем, на мой взгляд, абсолютно ошибочное, которое противоречит интересам самой РФ», - уверен А.ГРИЦЕНКО.